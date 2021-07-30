Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından alınan bilgiye göre, Tatar, yaşanan yangınlardan dolayı şahsı ve KKTC halkı adına büyük üzüntü duyduğunu belirterek, " Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Allah milletimizi korusun." dedi.

Başbakan Saner ise Türkiye'deki yangınlar konusunda KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Azerbaycan Başbakanı Esedov da dost ve kardeş Azerbaycan'ın tüm imkanları ile Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.