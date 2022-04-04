Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

04.04.2022 02:00
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal ile Murat Fırat'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal ile Murat Fırat'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.

Altın Madalya, fuat oktay, Güreş, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti
00:40 Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
00:33 Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz
00:26 4 Nisan'da başlıyor! Rusya, Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den tahliyeler için koridor açacağını duyurdu
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 02:07:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement