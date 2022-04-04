Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal ile Murat Fırat'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.