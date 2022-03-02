Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "tüketicinin korunması" toplantısı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "tüketicinin korunması" toplantısı

02.03.2022 10:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüketicinin korunmasına yönelik düzenleme ihtiyaçlarının değerlendirildiği çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüketicinin korunmasına yönelik düzenleme ihtiyaçlarının değerlendirildiği çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, tüketicinin yeni gelişen e-ticaret uygulamaları, kredi sözleşmeleri ve mesafeli sözleşmelerde ortaya çıkan mağduriyetlerini ve uyuşmazlık durumunda Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurusu sırasındaki bürokrasiyi azaltmak amacıyla hazırlanan çalışmaya dair detaylar değerlendirildi.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tüketicinin korunması toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tüketicinin korunması toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tüketicinin korunması toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tüketicinin korunması toplantısı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'tüketicinin korunması' toplantısı - Son Dakika


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