Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir"

08.04.2022 21:25

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

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"Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri yok sayarak sadece buradan yola çıkarak Türkiye'yi ve Cumhur İttifakının üzerine gelenler bilsinler ki bu sorunun üzerinden gelecek olan yine Cumhur ittifakıdır"

"Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek ülkenin savunmasına katkı vermektir, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı vermektir"

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugün ülkenin ekonomisine katkı vermek, ülkenin savunmasına katkı vermektir" - Son Dakika
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