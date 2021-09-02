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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı'nda konuştu

02.09.2021 12:29
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı'nda konuştu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Milli Yer İstasyonu Geliştirilmesi (MİYEG) Projesi ile gelecekte uzaya gönderilmesi planlanan uydularda kullanılacak yer istasyonlarının yazılım ve donanım alt yapısını, yerli sanayi firmalarıyla çalışarak,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Milli Yer İstasyonu Geliştirilmesi (MİYEG) Projesi ile gelecekte uzaya gönderilmesi planlanan uydularda kullanılacak yer istasyonlarının yazılım ve donanım alt yapısını, yerli sanayi firmalarıyla çalışarak, milli imkanlarla ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısında konuştu. Şubat ayında konumsal verileri de içerecek şekilde "Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ile Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği" uygulamaya girdiğini hatırlatan Oktay, bu sayede dijital bir harita üzerinde veri üreten, toplayan veya paylaşan tüm ulusal veya uluslararası firmaların izin sürecine bağlandığını, son 3 ay içerisinde 5 firmaya coğrafi veri üretimi ve paylaşımı noktasında izin ve lisans verildiğini kaydetti.

Ülkemizde evlerin de içinde yer aldığı sokak görüntüsü de dahil sahada ve arazide yapılan veri toplama faaliyetlerine yönelik tüm çalışmaların kayıt altına alınması ve konum verisi paylaşım güvenliğine ilişkin altyapının oluşturulduğunu aktaran Oktay, "Araçlarımızdan ve cep telefonlarımızdan temin edilen konuma dayalı sensör verileri dahil Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan izin veya lisans almadan dijital harita üzerinde veri üreten, sunan veya paylaşanlar artık cezai yaptırıma tabiidir. Ayrıca konuma dayalı veri üreten, paylaşan ve toplayan tüm kesimler, arazi çalışmalarına başlamadan önce Ulusal Coğrafi Platform'a kayıt yapacak ve bu çalışmalar vatandaşlarımızın her an erişimine açık olacaktır" dedi.

Vatandaşların kendisi ve çevresi ile ilgili ne tür veriler toplandığına ve ne tür yatırımlar planlandığına dair dijital platform üzerinden anında bilgi sahibi olabileceğini bildiren Oktay, "Bu aşamadan sonra hedefimiz büyük verinin analizi ve karar destek sistemleri ile karar alıcı mekanizmaların daha etkin ve verimli hale getirilmesidir. Kamu hizmetlerini daha iyi sunabilmek için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve karar alıcıların bu sistemleri daha yoğun kullanımını yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Coğrafi veri analizleri sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, afet yönetimi, emlak yönetimi, tarım bilgi sistemi ve sağlık bilgi sistemi gibi farklı sektörlerdeki uygulamaların daha da zenginleştirileceğini belirten Oktay, "Gündemimizde, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile Dijital Türkiye Platformu'nun yani E-Devlet'in entegre edilmesi, kurumlar arası coğrafi veri paylaşımının belediyelerimizi de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, Belediyelerimizin ürettiği coğrafi verilerin akıllı şehir uygulamalarını da kapsayacak şekilde detaylandırılarak güncellenmesi, geleceğin otonom ulaşım yöntemleri altyapısının bugünden oluşturulması ve bunun için gerekli verinin üretilmesi, yerli ve milli navigasyon altyapısı için projeler geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda süratle müdahale için veri paylaşımının etkinleştirilmesi bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Milli Yer İstasyonu Geliştirilmesi (MİYEG) Projesi ile gelecekte uzaya gönderilmesi planlanan uydularda kullanılacak yer istasyonlarının yazılım ve donanım alt yapısını, yerli sanayi firmalarıyla çalışarak, milli imkanlarla ülkeye kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Oktay, "Bunun yanı sıra, Göktürk-1 Uydumuz ve yerli İHA'larımızla, ülkemizin uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarını her yıl güncelliyor olacağız. Ülkemizin her bir noktasındaki parsel ve binalara ait verileri, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalar ile kullanıma açmaya devam edeceğiz" dedi.

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimizin tarım alanlarını izleyebileceği ya da vatandaşımızın tapuya gittiğinde satın almak istediği evin kat planlarını görebileceği 3 boyutlu kadastro çalışması ve akıllı şehir uygulamalarıyla hayatı kolaylaştıran coğrafi bilgi sistemi uygulamalarının vatandaşlarımıza sunmayı sürdüreceğiz." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika Ekonomi


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