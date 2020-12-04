Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.