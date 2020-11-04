Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
04.11.2020 19:57
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek Suç makinesi karı-koca saklandıkları kömürlükte yakalandı PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi