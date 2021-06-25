Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kore Savaşı'nın 71. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kore Savaşı'nın 71. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümünde, ülkelerimiz arasında ebediyete dek sürecek bir dostluğa vesile olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kahraman askerimizin temellerini attığı bu köklü dostluğu, kurduğumuz stratejik ortaklık ve iş birliğiyle pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.