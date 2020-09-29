Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Kuveyt'in Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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