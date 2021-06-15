Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Touray ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ve yeni alanların oluşması için, ikinci Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının ilk fırsatta yapılması gündeme geldi.

Karşılıklı iş birliğinin artırılması için ön plana alınması gereken sektörlerin de değerlendirildiği görüşmede, özellikle gelecek yıl Gambia'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15'inci toplantısı dolayısıyla hazırlıkları sürdürülen havaalanı ve diğer altyapı çalışmalarında Türk firmalarının vereceği destek ele alındı.

Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek, ülkelerindeki FETÖ okullarının derhal kapatıldığını belirtti.

Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı, " Türkiye'nin Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarına verdiği destek ve uluslararası arenada yaptığı savunmalar, özellikle evrensel insan hakları ve etik değerler konusunda Türkiye'nin yaklaşımı, diğer ülkeler için örnek teşkil ediyor." dedi.

Savunma ve güvenlik alanında Türkiye'nin teknolojik ürün desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Touray, güvenlik için 2 adet feribot görüşmesinin sürdüğünü aktardı.

Touray, Türkiye'nin sağladığı burslarla okuyan Gambialı öğrenci sayısının artmasını da talep ederek, mevcut burs alan öğrenciler için teşekkürlerini iletti.