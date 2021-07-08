Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle bir araya geldi

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında başkent Lefkoşa'da Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle bir araya geldi. Başkentteki Tarihi Büyük Han'da gençler ile buluşan Oktay'ı, gençler ellerinde meşaleler ile karşıladı. Oktay'a gençlerle buluşması sırasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.