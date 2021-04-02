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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı taşıyan uçağın Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanına gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Nijer Başbakanı Brigi Rafin'i tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılmak üzere Nijer'e geldi. Oktay'ı Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanında Nijer Başbakanı Brigi Rafin'i ile beraberindeki heyet karşıladı.