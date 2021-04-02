Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nijer'de
02.04.2021 07:09
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı taşıyan uçağın Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanına gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Nijer Başbakanı Brigi Rafin'i tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı taşıyan uçağın Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanına gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Nijer Başbakanı Brigi Rafin'i tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılmak üzere Nijer'e geldi. Oktay'ı Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanında Nijer Başbakanı Brigi Rafin'i ile beraberindeki heyet karşıladı.
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