Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katılacak
01.04.2021 14:49
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yarın gerçekleşecek yemin törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yarın gerçekleşecek yemin törenine katılacak.
Oktay'ın, Nijer'in başkenti Niamey'deki Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek merasimin ardından ikili temaslarda bulunması bekleniyor.
Ülkede, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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