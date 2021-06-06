Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Piyade Uzman Çavuş Şeker için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında hain terör örgütünün tuzakladığı bir EYP'ye basarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet diliyorum. Kahraman şehidimizin makamı ali, aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.