Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı. Oktay, sosyal medya hesabındaki anma mesajında, "Hain terör örgütünün görevi başında şehit ettiği Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin altıncı yılında rahmetle yad ediyorum. Terör ve terör destekçilerinin kökü kazınıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak

Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti

Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek