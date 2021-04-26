Milli Savunma Bakanı ve bazı bakanlar Pençe-Şimşek hareket bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.

Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerimiz Aygün Çakar'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Pençe-Şimşek Harekatında PKKlı katil sürüleriyle mücadele ederken şehit olan Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun şehidim. Kanın yerde kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mehmetçiğimizin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı. - ANKARA