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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz"

13.08.2021 12:13

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sudan ile ticaretimiz 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaşmıştır" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sudan ile ticaretimiz 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaşmıştır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan ile ticaretin 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaştığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ankara'da özel bir otelde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen "Türk İş İnsanları ve Yatırımcılar ile Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmacı olduğu toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan da katıldı. Oktay, konuşmasına Sudan Egemenlik Başkanı Burhan'ı ve beraberindeki heyeti Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek başladı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burhan'ın başkanlığında dün gerçekleşen görüşmelerde enerji, savunma, maliye ve basın alanlarında imzalanan 7 ayrı anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Oktay, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihten gelen bağların, Türk ve Sudan iş insanlarının girişimleri ve gayretleriyle iktisadi alanda da her geçen gün perçinlendiğini söyledi.

Sudan'da 314 milyon dolar değerinde Türk yatırımı bulunmasının, 20 tanesi geride kalan 2 yılda olmak üzere, Türk müteahhitlik firmaları tarafından Sudan'da 90 projenin üstlenilmiş olması ve Hartum'da açılan Ziraat Katılım Bankası şubesinin Türkiye ile Sudan'ın güçlenen ekonomik ilişkilerinin sadece birkaç örneği olduğunu aktardı.

Sudan'ın, 44 milyonluk genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, güçlü tarımsal üretimi ve potansiyeli ile bölgesinde bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde Sudan'daki istikrar ortamıyla sağlanan olumlu seyir dikkate değerdir. Türkiye-Sudan ikili ticaretine çok önem veriyor ve iş insanlarımızın önünü açacak, sorunlarını giderecek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sudan ile ticaretimiz 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz."

Oktay, 2 milyar dolarlık ticaret hacmi doğrultusunda Sudan ile ticari iş birliğinde madenciliğin önemli bir alan olduğunu aktardı.

Oktay, Sudan tarafının samimi desteği ile Türk firmalarına tahsis edilen sahalardaki sorunların çözüleceğine ve maden alanında kazan-kazan temelinde kurulan iş birliklerinin verimli şekilde devam edeceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Burhan başkanlığında dün gerçekleşen temaslar sonucunda Sudan'da ilk etapta 100 bin hektarlık alanın yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla ilgili görüş birliğine varıldığını hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün pilot çiftlik projesi öncülüğünde bu alanda başlatılacak tarımsal üretim iş birliği, Türk iş insanlarımız için Sudan'da önemli bir yatırım fırsatı sunarken aynı zamanda Sudan'a istihdam, tarımsal teknoloji ve gıda arz güvenliği gibi alanlarda katkı sağlayacaktır.

Ayrıca müteahhitlik alanındaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde Hartum Uluslararası Havalimanı Projesi başta olmak üzere yine savunmalardaki projeler ve bir çok alandaki projelerle devam ettirmeyi arzu ediyoruz."

Oktay, tüm iş birliği alanlarında ilişkilerin her geçen dün daha da güçlenmesi için Sudan iş insanlarının girişimleri ve projelerinin önem rol oynadığını vurguladı.

"Salgın döneminde "durmak yok yola devam" diyerek Türkiye-Sudan ticaretini sekteye uğratmayan siz değerli iş insanlarımızın emeklerini takdir ediyoruz" diyen Oktay, ilerleyen dönemde Sudan iş insanlarını Türkiye'nin gündemindeki tüm projeleri tamamladığını ve yeni fırsatlara odaklanmış şekilde görmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Ayrıca toplantıya, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren, DEİK Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer, DEİK Türkiye- Güney Sudan İş Konseyi Başkanı Zafer Topaloğlu, 25'i aşkın Türk firmanın çok sayıda temsilcisi ile Sudan Dışişleri Bakanı Maryam Elsadig Elsiddig Almahadi, Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Gebril İbrahim Mohammed ve Sudan Tarım Bakanı Eltahir İsmail Mohammed de katıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sudan ile önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz' - Son Dakika


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