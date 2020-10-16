Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı

16.10.2020 20:31
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı, System.String[]

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samimiyeti ve duruşuyla kalplerimizde müstesna bir yer edinmiş, gerçek bir Türkiye sevdalısını kaybettik. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından, "Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi. Başımız sağ olsun. Markar Esayan aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş. Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise sosyal medya paylaşımında, "Nezaketi ve entelektüel birikimiyle bildiğimiz AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan'ın vefatı dolayısıyla üzgünüz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Markar Esayan, fuat oktay, AK Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı - Son Dakika


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