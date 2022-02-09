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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanın hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanın hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi yakalandı

09.02.2022 16:07
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanın hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Birimi tarafından internet üzerinde yapılan herkese açık kaynaklarda sosyal medya platformlarında umuma açık olarak yapılan paylaşımlar üzerinden yürütülen sanal devriye hizmetleri esnasında C.B. isimli sosyal medya kullanıcısının Cumhurbaşkanına Hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edildi. Araştırma Raporu ile kayıt altına alınarak, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Hakaret, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanın hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika


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