Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce, adli para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce, adli para cezasına çarptırıldı

28.03.2022 16:45
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce, adli para cezasına çarptırıldı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye mahkeme, 7 bin lira adli para cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye mahkeme, 7 bin lira adli para cezası verdi.

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından hakim kararını açıkladı.

Hakim, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan İnce'ye önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayarak hapis cezasını 11 ay 20 güne düşüren hakim, İnce'nin sosyoekonomik durumunu dikkate alarak cezayı, 350 gün adli para cezasının karşılığı olarak 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. Hakim, İnce'nin cezayı 5 taksitle ödemesini de kararına ekledi.

Davanın geçmişi

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunma yapmıştı. İnce, savunmasında, sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

Esas hakkındaki mütalaasını 7 Mart'ta görülen duruşmada açıklayan savcı, İnce'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

YORUMLAR
500
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Muharrem İnce, Para Cezası, Hakaret, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce, adli para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce, adli para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement