Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'ın katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.
Üçüncüsü yapılan toplantıda Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlık etti.
Heyette, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.
Katılımcılar şehitlikleri ziyaret etti
Toplantının ardından katılımcılar, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.
Katılımcılar, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek temsili mezarlara çiçek bıraktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Haydar Aliyev'in kabrini ve Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti - Son Dakika