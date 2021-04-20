Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 10. durağı Isparta'da ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 10. durağı Isparta'da ziyaretçilerini bekliyor

20.04.2021 14:37
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 10. durağı Isparta'da ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 10. durağı Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 10. durağı Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Burdur'un ardından Isparta'ya gelen Dijital Tır, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na park edildi.

İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, Dijital Tır'ın ilk ziyaretçileri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e eşlik etti.

Diler, AA muhabirine, Dijital Tır'ın, İletişim Başkanlığı koordinesinde Edirne'den yola çıktığını ve Isparta'nın 10. durağı olduğunu söyledi.

Projeyle Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin aktarılmak istenildiğini belirten Diler, "Başkanlığımız, tırda iletişim ve teknolojinin tüm unsurlarını kullanarak güçlü Türkiye markasına katkı sunmayı amaçlıyor. Tırımız 2022'de Şırnak'ta ziyaretlerine son verecek. Tüm Ispartalıları tır içerisindeki vizyon projeleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 23 Nisan'a kadar 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Isparta, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 10. durağı Isparta'da ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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