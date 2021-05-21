Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı Açıklaması

21.05.2021 01:24
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının

Son dakika haberleri: NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi", New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı.

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi", New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Başkan Fahrettin Altun'a Los Angeles, Washington ve New York'ta düzenledikleri bu sergilerden dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, 1973 ile 1984 yılları arasında ASALA ve JCAĞ gibi Ermeni terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu 31'i diplomat olmak üzere toplam 58 Türk vatandaşının şehit olduğunu hatırlatarak, "Aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kere daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Tüm şehitlerimize layık olmak için çalışıyoruz." dedi.

"1915 olaylarının popülist siyasi amaçlarla çarpıtıldığı bir dönemde New York'taki sergi çok anlamlı"

Serginin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle 1915 olaylarının popülist siyasi amaçlarla çarpıtıldığı bir dönemde, Amerikan kamuoyunu gerçekler hakkında bilinçlendirme konusunda önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. 1915 olaylarını 'soykırım' diye siyasi popülist yaklaşımla değerlendiren siyasetçilerin de gerçekleri görmesini isterim. Uluslararası hukuk ve insan hakları söylemleriyle işbaşına gelenlerin son zamanlarda bu söylemlerle çelişen eylem ve ifadelerini görüyoruz."

Çavuşoğlu, 1982'de Los Angeles'ta Başkonsolos Kemal Arıkan'ı şehit eden Hampig Sasunyan adlı Ermeni teröristin serbest bırakılmasını da eleştirerek, "Bir taraftan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve terörle mücadele deniyor diğer taraftan cezası dolmadan Sasunyan adlı terörist serbest bırakılıyor." diye konuştu.

"(Terörizmle) Mücadeleyi önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz"

Türkiye olarak terörizmin bilincinde olduklarının ve tüm kurumlarıyla PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu mücadeleyi önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ı 30 yıldır işgal altındaki toprakları için verdiği mücadele konusunda da tebrik ederek, "Özellikle Türkiye olarak bir millet iki devlet diyoruz, her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Karabağ Savaşı sırasında "Azerbaycan yalnız değildir, Türk milleti ve devleti her zaman yanındadır" dediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülkenin haklı davasını birlikte savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, daha sonra kendisine eşlik eden Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve diğer davetli yabancı ülke diplomatları ile sergiyi gezdi.

Sergi sistematik terör saldırılarını detaylarıyla anlatıyor

Çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla açılan sergide, 1973 ile 1984 yılları arasında ASALA ve JCAĞ gibi Ermeni terör örgütlerinin görevi başında şehit ettiği diplomatların öldürüldükleri ülkeler ve hayat hikayeleri ilk defa bir sergide sunuldu.

Sergide, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla yer alıyor.

Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke, şehir bazlı grafikler ve tarih şeridiyle gösterildiği panoların yer aldığı sergide, ayrıca şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

Sergide, 1915 olaylarının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplarla kasıtlı şekilde saptırılmasına karşılık Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.

Türk diplomatlara yönelik ilk terör saldırısı 1973'te düzenlendi

Dokunulmazlıkları olduğu ve bulundukları ülkeler tarafından korunmaları gerektiği halde, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Türk diplomatların anısını yaşatmak için organize edilen sergi, daha önce Los Angeles ve başkent Washington'da açılmıştı.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in 1973'te Amerikan uyruklu Ermeni Gürgen Yanıkyan tarafından Santa Barbara'da şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

26 Ekim 1973'te, New York Türk Enformasyon Bürosunun yakınına bırakılan bomba ise zamanında fark edilerek imha edilmiş, kendilerini "Yanıkian Komandoları" olarak adlandıran bir Ermeni grup sorumluluğu üstlenmişti.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

New York, Ermeni, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Şehit Diplomatlar Sergisi' New York'ta Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi "Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
"Erken seçimi yapmak zorundalar" diyen Kılıçdaroğlu tarih verdi: Sonbaharda seçim var         
00:59
Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi! 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
22:17
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı         
21:42
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı         
18:25
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 01:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement