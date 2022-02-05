Üye Girişi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi

05.02.2022 12:16
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi

Son dakika habere göre Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında icra alanında 432, Ticaret Bakanlığında 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığında 50, Türkiye Adalet Akademisinde 6, Hakimler ve Savcılar Kurulunda 83, Orman Genel Müdürlüğünde ise 39 kadro ihdas edildi.

YORUMLAR
500

Türkiye, Adalet, Gazete, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement