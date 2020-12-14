Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

14.12.2020 14:53
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Kultar ve Volkan Ayan esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Kultar, darbe girişimi öncesi Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) sağlık astsubayı olarak görevli olduğunu belirtti.

Kultar, 14 Temmuz 2016'da Muhafız Alayı'nda koruma tatbikatı yapılacağının kendisine bildirildiğini, 15 Temmuz günü 19.30 sıralarında da aranarak tatbikatın başlayacağının söylenmesiyle alaya gittiğini dile getirdi.

Alaya darbe girişiminde yer almak kastıyla gitmediğini öne süren Kultar, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "askeri kalkışma yaşandığı" açıklamasından sonra alaydan ayrılmak istediğini ancak dışarının güvenli olmadığını düşünerek kalmaya devam ettiğini söyledi.

Sabah saatlerine kadar alay içinde beklediğini anlatan Kultar, 06.40'ta ÖKK'ye gitmek için bindiği helikopterin havada yön değiştirerek Akıncı Üssü'ne indiğini, bu durumun kendi iradesi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Olay tarihinden önce darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia eden Kultar, "Darbe girişimine iştirak etmedim. Anayasal düzene karşı bir fiilim olmadı. Görevim boyunca anayasal düzenin koruyucusu oldum. Kanunsuz hiçbir emre 15 Temmuz da dahil olmak üzere uymadım." şeklinde savunma yaptı.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmeyen Kultar, sağlık sorunları ve uzun tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak tahliyesini, yargılama sonunda da beraatini talep etti.

"Olayın içine çekilmeye çalıştığım ortadadır"

Esasa ilişkin savunma yapan eski ÖKK personeli astsubay Ayan, 14 Temmuz'da birliği tarafından aranarak Muhafız Alayı'nda yapılacak tatbikata katılması talimatının verildiğini, bu kapsamda 15 Temmuz'da şahsi aracıyla Muhafız Alayı'na gittiğini söyledi.

Darbe girişiminden habersiz olduğu iddia eden Ayan, alay içinde terör saldırısı yapılabileceği söylendiğinden F-16'ların uçuşunu ve çevreden gelen patlama seslerini darbe kapsamında değerlendirmediğini anlattı.

"Terör saldırısı adı altında olayın içine çekilmeye çalıştığım ortadadır." ifadesini kullanan Ayan, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gitmesini sağlayan kişilerin Genelkurmay çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albaylar Fırat Alakuş ve Murat Korkmaz olduğunu belirtti.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra konusu suç teşkil eden herhangi bir eylemde bulunmadığını savunan Ayan, tahliyesini ve beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Muhammet Tanju Poshor, Darbe Girişimi, Muhafız Alayı, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika


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