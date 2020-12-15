Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

15.12.2020 18:23
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Gökçe ve Fatih Sincan, esasa ilişkin savunma yaptı.

Suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) yeni tayin olduğunu ve personel şubesinde idari işler astsubayı olarak görev yaptığını belirten Gökçe, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na tatbikat için çağırıldıklarını öne sürdü.

Gökçe, tatbikatı ilk kez kendisini telefonla arayan Fatih Yanıkkaya'dan öğrendiğini dile getirerek "Birlikte amirimiz olan Murat Korkmaz'ın yanına gittik. Ona emri sorgulamak adına sorular sordum. Fakat tatbikata katılmamı emretti, idari faaliyetler yapacağımı söyledi. Akşam Fatih Yanıkkaya'nın aracına bindiğimde bile Muhafız Alayı'na gideceğimi bilmiyordum. Darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadım. Öncesinden de bilgim yoktu." dedi.

Muhafız Alayı'na saat 22.30 sularında geldiklerini söyleyen Gökçe, ilerleyen saatlerde darbe girişimi olduğunu anladığını ve saat 02.30'da alayı terk ettiğini öne sürdü. Gökçe, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Tarafıma verilen tatbikat emrinin hain bir darbe girişimi olduğunu anladığım anda gerekli tepkiyi verdim ve alaydan kaçtım. Bu hain girişimin içinde olmamak adına bulunduğum yeri terk ettim. Suçsuz olduğum için gidip kendi birliğime katılış yaptım. Kaçarak en doğru hareketi yaptığıma inanıyorum. Kandırıldık ve bir işin içine çekildik. Gece boyunca elime silah almadım. Kimseden emir almadım. Darbe faaliyetinin aktif olarak icra edildiği hiçbir yerde bulunmadım."

Rütbesinden dolayı emre karşı gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Gökçe, devlete, askerlik yeminine asla ihanet etmediğini savunup beraat istedi.

Sanık eski astsubay Fatih Sincan da ÖKK'de görev yaptığını, tatbikat bahanesiyle Muhafız Alayı'na götürüldüğünü öne sürdü. Darbe girişiminde yer almadığını savunan Sincan, beraat istedi.

Davaya yarın devam edilecek.

Muhammet Tanju Poshor, Darbe Girişimi, Muhafız Alayı, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Taburcu olan koronavirüs hastası doktor, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:14
"Korona var elini yıkan" diyen annesine şiddet uyguladı ve tehditler savurdu         
17:49
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti         
17:35
81 ile gönderilen genelge ile Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu 81 ile gönderilen genelge ile Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
17:21
Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup otomobillere saldırdı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup otomobillere saldırdı         
16:39
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev işbirliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev işbirliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor         
16:26
Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı         
16:00
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 18:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei