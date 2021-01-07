Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuksuz olarak yargılanan eski uzman çavuşlar Gökhan Gözalıcı, Yunus Can Erdişi, Osman Demirturan, Hakan Gürbüz, İlker Sel, Ali Osman Akdan, Halil Altındağ, Haydar Özkaya, Adem Akbulut, Emre Cengiz, Hüseyin Gürcü ve Samet Sarı, esasa ilişkin savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, tatbikat gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na çağrıldıklarını, burada telefonlarının toplandığını, gruplar halinde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına götürüldüklerini anlattı.

Darbe girişimine destek olmadıklarını ve herhangi bir suça da karışmadıklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Davaya yarın devam edilecek.