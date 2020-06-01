Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra covid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra covid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı. Libya'da BM öncülüğünde siyasi çözümün sağlanması ve Berlin süreci dahil bütün ateşkes anlaşmalarını ihlal eden darbeci Hafter'in hukuk dışı saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye'de siyasi çözümü sağlamak adına, anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak görüş yinelendi. Türkiye'nin covid-19 ile mücadele sürecindeki deneyimi paylaşıldı ve salgınla mücadele kapsamında sağlık alanında işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık kalındı. Siyahi bir Amerikan vatandaşının polis tarafindan öldürülmesi sonrası yaşanan hadiseler, ırkçılık ve vandalizm konuları ele alındı.