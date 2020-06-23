Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonla görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonla görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya, Suriye ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı.

Bununla birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörü başta olmak üzere ikili ekonomik ilişkiler görüşüldü.

Görüşmede, Libya'da sürdürülebilir ateşkes için uygun koşulların sağlanması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi ve müzakere sürecine dönülmesi gerektiği belirtildi.

BM öncülüğünde siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için meşru ve güvenilir aktörlerin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, Suriye'de siyasi çözüm sürecini hızlandırmak için Anayasa Komitesi çalışmalarının somut neticeler vermesi ve İdlib'deki ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak beklenti de yinelendi.

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonla görüştü - Son Dakika

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