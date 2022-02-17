Türk heyeti, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret etti.

Kalın ve Önal'ın yer aldığı Türk heyeti, Mescid-i Aksa'nın idaresini üstlenen İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib ile vakfın merkezinde görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Türk heyetinin, Kudüs'ün "Türkiye için ifade ettiği anlamın ne kadar büyük olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Kudüs davasına sahip çıkmaya devam etmekte kararlı olduğu vurgusu yaptığı" öğrenildi.

Ardından, Türk heyeti, Mescidi-Aksa'ya geçerek ikindi namazını burada cemaatle kıldı. Mescid-i Aksa içindeki Kubbet-ü Sahra ve Kıble Mescidi'ni ziyaret eden Türk heyetiyle çok sayıda kişi fotoğraf çektirmek istedi.

Türk heyeti, Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethi sonrasında inşa ettirdiği Hz. Ömer Mescidi'ne gitti. Kalın ve Önal, bunun ardından Hristiyanlar için kutsal sayılan Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret etti.

Kalın, basına verdiği demeçte, "Mescid-i Aksa'nın bizim tabii ki kalbimizde, ruh ve mana dünyamızda, hafızamızda, tarihimizde, kimliğimizde çok özel bir yeri var. Bu vesileyle bu mübarek beldeyi, bu mübarek mekanları, Kudüs-ü Şerif'i, Mescid-i Haram'ı ziyaret etmiş olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Yaklaşık on gün sonra İslam dünyasının Miraç gecesini idrak edeceğini paylaşan Kalın, bunun öncesinde Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine ilişkin, "Bu da aslında çok manidar oldu bizim için. Çünkü İsra ve Miraç hadisesi bildiğiniz gibi Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, yani buraya, Filistin topraklarına, Kudüs'e uzanan manevi bir tecrübeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimizin Mekke'den buraya, buradan da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gerçekleştirdiği İsra ve Miraç hadisesini önümüzdeki hafta idrak edeceğiz. Bu vesileyle ziyaretimizin bu şekilde Mirac gecesinden önce gerçekleşmiş olması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.