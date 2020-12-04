Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk Startup Web Summit 2020'de - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk Startup Web Summit 2020'de

04.12.2020 11:03
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk Startup Web Summit 2020'de, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünyanın en önemli teknoloji konferansları arasında yer alan Web Summit 2020'de Türk yatırımcılar ve startuplarla dünya sahnesine çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünyanın en önemli teknoloji konferansları arasında yer alan Web Summit 2020'de Türk yatırımcılar ve startuplarla dünya sahnesine çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Web Summit 2020 programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen " Türkiye: Gelişmekte Olan Piyasalarda Girişim Sermayesinin Yeniden Şekillendirilmesi" başlıklı canlı masterclass webinar'da ise Türkiye'deki girişim ekosisteminin başarılı örneklerini temsilen, 500 Startups Istanbul Ortağı Enis Hulli, Earlybird Digital East Fund Ortağı Cem Sertoğlu, Insider Kurucu Ortak ve CEO'suHande Çilingir ve Firefly Systems Inc. Kurucusu Kaan Günay konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, dünyanın önemli girişimcilik zirvelerine katılarak Türkiye'nin bu alandaki ekosisteminin canlılığını anlatmayı amaçladıklarını belirterek, ""Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak girişim sermayesi ve teknoloji girişimleri öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu alan ülke olarak öncelikli gündemimiz olmak zorunda. İstanbul'un bir girişimcilik merkezi olarak tüm dünyada hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Bu nedenle dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan Web Summit'te, ülkemizin girişim ekosisteminin başarılı temsilcileri ile yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, yakın dönemde yeni bir yatırım sürecinin başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye, son derece gelişmiş ve destekleyici bir girişimcilik ekosistemine sahip. Türkiye'deki girişimciliğin tüm dünya ile rekabet edebilir seviyede olduğunu, ülkemizdeki teknoloji girişimlerinin yetkin insan kaynağına sahip olduğunu, bu girişimlerin ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerin teknolojik yetkinliğini ve dünyaya ihracat yapabildiğini son 10 yılda ispat ettik. Daha da önemlisi, uluslararası fonlar Türkiye'deki girişimlere yatırım yaptılar ve çok başarılı çıkışlar yaparak yüksek getiri oranları sağladılar. Ülkemizde yatırım yapmak üzere birçok fonun kurulduğu bir dönemden geçiyoruz ve önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de daha büyük hacimli bir yatırım dönemi gözlemleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak ülkemizin girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşlarla yakın çalışarak kamu adına tüm gücümüzle destek oluyoruz."

Web Summit 2020 programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye: Gelişmekte Olan Piyasalarda Girişim Sermayesinin Yeniden Şekillendirilmesi" başlıklı canlı masterclass webinar'da moderatör olarak yer alan yer alan 500 Startups Istanbul Ortağı Enis Hulli de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, yıllık yüzde 16.5'lik bir büyüme ile, EMEA'da en hızla büyüyen mühendislik havuzuna sahip. Girişimlere yatırılan toplam rakam yıllık 100 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşirken, Türkiye 2018 yılından bu yana toplamda 3.5 milyar dolarlık çıkış hacmi ile bu alanda en önde gelen ülkelerden oldu. Ülkemizdeki mühendis potansiyeli, buna karşılık kısıtlı yerel yatırımcılar, yabancı yatırımcıların artan ilgisi ve satın almalar da göz önüne alındığında, Türkiye'nin erken aşama yatırımcılar için dünyada en karlı pazarlardan biri olduğuna inanıyorum."

Gİrişimcilik, İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk Startup Web Summit 2020'de - Son Dakika Ekonomi


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