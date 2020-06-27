Son dakika haberleri: Cumhuriyet Mahallesi haşerelere ve korona virüse karşı güvende - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhuriyet Mahallesi haşerelere ve korona virüse karşı güvende

Son dakika gelişmesine göre Mahallelerde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarını ara vermeden sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, son olarak Plajyolu Cumhuriyet Mahallesinde yıkama ve ot biçme çalışması gerçekleştirerek, hem korona virüse hem de haşerelere karşı etkin mücadeleyi sürdürdü.

Mahallelerde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarını ara vermeden sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, son olarak Plajyolu Cumhuriyet Mahallesinde yıkama ve ot biçme çalışması gerçekleştirerek, hem korona virüse hem de haşerelere karşı etkin mücadeleyi sürdürdü.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren haşereler karşı ve etkisini devam ettiren korona virüsle mücadele kapsamında Plajyolu Cumhuriyet Mahallesini ilaçlı ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti. Otobüs duraklarını da tek tek yıkayan ekipler, vatandaşların günlük hayatlarına sağlıklı ve güvenilir bir şekilde devam edebilmeleri adına titizlikle çalıştı. Süpürge aracıyla ana cadde ve ara sokakları süpüren ekipler, sokak aralarında yol boyu uzayan otları da temizleyerek sokakların daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür ederken, ekipler yaz mevsimi boyunca hem haşerelere hem de korona virüse karşı kent genelindeki yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:56 Kaynak: İHA

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