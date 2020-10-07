Son dakika haberleri: Curlingde 2.Lig'e yükselme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Türkiye Curling Federasyonu, 2. Lig'e yükselme müsabakalarının Erzurum'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak müsabakalara katılacak kulüpler, 16 Ekim Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Yükselme müsabakalarının fikstür ve yönergesi ise 19-21 Ekim tarihlerinde federasyonun internet sitesinden ilan edilecek.