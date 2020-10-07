Son dakika haberleri: Curlingde 2.Lig'e yükselme müsabakaları Erzurum'da yapılacak
07.10.2020 13:29
Son dakika haber... Türkiye Curling Federasyonu, 2. Lig'e yükselme müsabakalarının Erzurum'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye Curling Federasyonu, 2. Lig'e yükselme müsabakalarının Erzurum'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak müsabakalara katılacak kulüpler, 16 Ekim Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek.
Yükselme müsabakalarının fikstür ve yönergesi ise 19-21 Ekim tarihlerinde federasyonun internet sitesinden ilan edilecek.
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