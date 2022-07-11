Son dakika haberleri: D-100'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: D-100'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

11.07.2022 02:27
Son dakika haberleri: D-100'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 16 AKH 272 plakalı Subaru marka otomobil, S.Ö. yönetimindeki 54 AGU 942 plakalı Fiat marka otomobil ve M.Y. idaresindeki 55 GS 505 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yola savrulurken, Fiat marka otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında trafik akışı bir süre yan yol üzerinden sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Subaru marka otomobilin sürücüsü İ.A.'nın alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Tragger, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: D-100'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: D-100'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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