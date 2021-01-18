Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı - Son Dakika

Meydana gelen yangın sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesi ve aracın yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

Yangın, Arifiye ilçesi D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Ömürlü idaresindeki 42 DPE 30 plakalı MAN marka tırın dorse kısmındaki tekerin patlaması sonrasında yangın çıktı. Sürücü, tırı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erlerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

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