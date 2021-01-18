Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı

18.01.2021 14:49

Son dakika habere göre 650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı Patlayarak alev alan lastik yangını, tırın dorsesine sıçramadan söndürüldü Sakarya D-650 karayolunda tırın dorse kısmındaki tekerin patlaması neticesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken karayolunda uzun araç...

D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı

Patlayarak alev alan lastik yangını, tırın dorsesine sıçramadan söndürüldü

SAKARYA - Sakarya D-650 karayolunda tırın dorse kısmındaki tekerin patlaması neticesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, Arifiye ilçesi D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Ömürlü idaresindeki 42 DPE 30 plakalı MAN marka tırın dorse kısmındaki tekerin patlaması sonrasında yangın çıktı. Sürücü, tırı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erlerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Meydana gelen yangın sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesi ve aracın yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı
Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı
Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı
Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | - D-650'de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı - Son Dakika


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