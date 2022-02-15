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Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı

15.02.2022 10:42
Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, yere düşeceği anda ölümün kıyısından alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, yere düşeceği anda ölümün kıyısından alındı. Korku ve paniğin yaşandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde D-650 karayolu Arifiye'de bulunan şehirlerarası otobüs terminali mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Köprüden aşağıya sarkan vatandaş, korku dolu anlar yaşattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye aracı düşmek üzere olan vatandaşın altına yanaştırılırken, o esnada üst geçide çıkan bir kişi, intihar etmek isteyen şahsı son anda yakaladı.

Öte yandan, korku ve panik anları ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bölgeye ekiplerin sevk edildiği esnada intihar girişimi için köprüye çıkan şahsın, vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı
Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı
Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı
Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı

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İtfaiye, Arifiye, Sakarya, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! D-650 karayolunda köprüye çıktı, vatandaşlar ölümün kıyısından aldı - Son Dakika


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