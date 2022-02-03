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Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı

03.02.2022 15:31
Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da, D100 Karayolu'nda araçları durdurarak para isteyen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bolu'da, D100 Karayolu'nda araçları durdurarak para isteyen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. 30'un üzerinde suç kaydı bulunan şahıs, üst geçitten indirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan Doğan U. isimli vatandaş, aracını yol kenarında çektikten sonra diğer araçları durdurarak para istedi. Doğan U.'nun para istediği sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Doğan U., yol üzerinde bulunan üst geçide çıkarak demirlerden aşağı sallandı. Şahsın üst geçitten atlaması ihtimaline karşı olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

D100 Karayolu'nun Ankara istikametini araç trafiğine kapatan polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu Doğan U.'yu üst geçitten inmesine ikna etti. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Doğan U.'nun 30 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. - BOLU

Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı
Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı
Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı

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D-100 Karayolu, İntihar, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... D100'de araçları durdurup para istedi, polis gelince üst geçitten intihara kalkıştı - Son Dakika
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