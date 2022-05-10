DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI - Son Dakika
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DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI

10.05.2022 21:55

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde ailesiyle birlikte çobanlık yapan Öznur Pınar (53), dağlık arazide rahatsızlandı.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde ailesiyle birlikte çobanlık yapan Öznur Pınar (53), dağlık arazide rahatsızlandı. Zehirlendiği belirlenen kadın, Valilik koordinesinde havalanan askeri helikopterle kısa sürede hastaneye yetiştirildi.

Üzümlü ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte çobanlık yapan Öznur Pınar, çadırlarının bulunduğu Küçükmezra mevkisinde akşam saatlerinde rahatsızlandı. Ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye araçlarla hareket eden AFAD ve UMKE ekipleri, dağlık arazinin bir bölümünü yaya yürüyerek rahatsızlanan kadına ulaştı. UMKE ekiplerinin muayenesinde Pınar'ın zehirlendiği belirlendi. Rahatsızlanan kadını sarp arazide sedyeyle ambulansın bulunduğu yere götüremeyen ekipler, Valilikten destek istedi. Valilik koordinesinde havalanan askeri helikopter, Öznur Pınar'ı bulunduğu yerden alarak 3'üncü Ordu Komutanlığı pistine getirdi. Öznur Pınar, burada bekleyen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Pınar'ın yediği tavuktan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
DAĞDA ZEHİRLENEN KADIN ÇOBAN İÇİN ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI

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Kaynak: DHA

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