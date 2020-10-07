Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü - Son Dakika

Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü

07.10.2020 10:52

Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü Çameli'nin cenneti Kusuru Gölü misafirlerini bekliyor Muhtar Mustafa Adak;

Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü

Çameli'nin cenneti Kusuru Gölü misafirlerini bekliyor

Muhtar Mustafa Adak; "Yaklaşık 300 sene, çok uzun süredir bu gölümüz yaşamakta"

"Yaklaşık 9 ay önce Cumhurbaşkanlığı tarafından sit alanı ilan edildi"

" İstanbul, Ankara ve diğer illerden gelenler var"

DENİZLİ - Denizli'de keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri ve kalabalıklardan uzak ortamı ile Kusuru Gölü manzarasıyla misafirlerini bekliyor. Ziyaretçilerin eşsiz güzellikteki manzarasıyla adeta kendinden geçtiği ve bu anları ölümsüzleştirmek adına fotoğraflıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından 2019 yılı Aralık ayında Kusuru Gölü potansiyel sit alanı ilan edilerek korumaya alındı.

Denizli merkeze yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan Çameli ilçesinin Kolak Mahallesinde bulunan Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2019 yılı Aralık ayında Denizli'nin potansiyel sit alanı ilan edilerek korumaya alındı. Piknik yapmak isteyenler için oturma alanları, çeşme, otopark ve doğaseverler için de yürüyüş yolları bulunuyor. Yazın sıcaklığından kurtulmak isteyen vatandaşlar Kusuru Gölünün serin ortamıyla buluşuyorlar. Kamp yapmak isteyenler ise her mevsim burada konaklama imkanı ile gölün çevresinde bulunan ağaçların farklı tonlarda ki renkleri ise güzel bir manzara oluşturuyor.

"Gelmeyi düşünen herkese burayı tavsiye ederim"

Burdur'dan geldiklerini, bir arkadaşı sayesinde göl ve manzarasını seyretmek istediğini belirten İsmail Büyük, "Pandemi sürecinde özellikle deniz kenarları çok kalabalık olmasından dolayı tatilimizi geçirmek için burayı tercih ettik. Gayet güzel, sakin, havası temiz, oksijeni bol ve geldiğiniz zaman doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bir yer. Eş, dost ve ailenizle rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz bir mekan. Ben geldim çok memnun kaldım. Gelmeyi düşünen herkese burayı tavsiye ederim. Tekrar tekrar gelmek isteriz. Çünkü yaz döneminde deniz kenarlarının aşırı sıcak, kalabalık olması ve pandemi süreci insanları daha sakin ve ferah yerlere yönlendiriyor. Bunun içinde Kolak Gölü güzel bir yer" diye konuştu.

"Yaklaşık 300 sene, çok uzun süredir bu gölümüz yaşamakta"

Yaklaşık 9 ay önce Cumhurbaşkanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edildiğini, söyleyen Kolak Mahalle muhtarı Mustafa Adak, "Burası doğasıyla, havasıyla güzel bir piknik alanımız. Buraya yaz döneminde vatandaşlarımızın yoğun talebi oluyor. Burada dinlenir, istirahatlarını yaparlar ve kamplarını kurarlar dolayısıyla hafta içerisinde yoğun bir kalabalık olur burada. Şuan için bizim bulunduğumuz bölge yaklaşık 300 sene önce buralara doğru, yaşlı dedelerimiz ve babalarımızın söylediği gibi, bizim de bildiğimiz kadarıyla çok uzun süredir bu gölümüz yaşamakta. Burayı herkese tavsiye ederim ve dışarıdan gelen arkadaşlar memnun oluyorlar. Biz her an için gece ve gündüz vatandaşların yanında ve yardımcı olacağız. Gelsin dinlensinler burada, güzel bir yer. Havasıyla doğasıyla iyi bir yer burası" dedi.

"İstanbul, Ankara ve diğer illerden gelen arkadaşlarımız var"

Mahalle muhtarı Adak, "Virüsten dolayı biraz sıkıntımız oluştu ama bunlarda inşallah ilerleyen günlerde çözülecek. Daha rahat ve dinlenecek alanlara gireceğiz ve bunun için herkesi buraya davet ediyorum. Dışarıdan gelip kamp yapanlar var. İstanbul, Ankara ve diğer illerden gelen arkadaşlarımız var ama virüsten dolayı biraz sıkıntı çektik. İnşallah ilerleyen dönemlerde atlatılır ve daha rahat hareket edilir" diye konuştu.

Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü
Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü
Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü
Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağların arasında kalmış saklı bir cennet: Kusuru Gölü - Son Dakika


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