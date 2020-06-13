Son dakika haberleri: Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma...
Son dakika haberlerine göre Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:08 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri: Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma... - Son Dakika Spor
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