Dahi çocuk 12 yaşında Guinness Rekorlar Kitabına girdi - Son Dakika

ABD'li Jackson Oswalt, 12 yaşında evinde ürettiği Füzyon Reaktörü ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jackson Oswalt, geçtiğimiz yıl 13. yaşına girmesine saatler kala evinde minyatür bir Füzyon Reaktörü üretmeyi başarmıştı. Oswalt bu yıl ise icadı sayesinde Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Oswalt, ailesinin desteği ile temin ettiği malzemeler ile evinde elektrik üretebilen bir Füzyon Reaktörü inşa etti. Küçük dahi, elektriği kullanarak Döteryum atomlarını negatif basınç altında hızlandırarak Helyum- 3 atomları ile birleştirebilen ve sonrasında açığa çıkan ısı enerjisi sayesinde kaynayan su buharının aktive ettiği türbin dinamoları sayesinde nükleer elektrik üretmeyi başardı. Oswalt, 2 yıl süren çalışmalarında en çok Reaktöre ait contanın hava geçirmezliğini sağlamakta zorlandığını ve bunun için neredeyse 6 ay çalıştığını ifade etti.

Ürettiği Reaktör sayesinde alışıla geldik enerji kaynaklarının yerini alabileceğini belirten Oswalt, aralarında Richard Hull'ın da bulunduğu, evinde Füzyon Reaktörü üretebilen "Füzyoncular" listesine adını eklemeyi başardı. Jackson Oswalt, bu dahiyane başarısı ile kendisinden önce gelen 14 yaşındaki Taylor Wilson'ın unvanını da elinden aldı.

(İHA)