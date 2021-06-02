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Son dakika haberleri: Daikin Türkiye İSO 500'de yükselişini sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Daikin Türkiye İSO 500'de yükselişini sürdürdü

02.06.2021 10:10
Son dakika haberleri: Daikin Türkiye İSO 500'de yükselişini sürdürdü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda bir önceki yıla göre 23 basamak yükselen Daikin, 152'nci sıraya yerleşti.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda bir önceki yıla göre 23 basamak yükselen Daikin, 152'nci sıraya yerleşti.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Daikin Türkiye, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda bu yıl da yer aldı.

95 yıllık köklü geçmişi ve geniş ürün gamı ile dünya iklimlendirme sektörüne liderlik eden Daikin, Türkiye'nin 500 büyük dev şirketi arasındaki yükselişini sürdürerek 2020 yılı itibarıyla 152'nci sıraya yerleşti.

Salgın yılında da 23 basamak birden yükselen Daikin, özkaynak büyüklüğünde 57'nci olarak Türkiye'nin ilk 100 şirketinden biri olma unvanını korumuş oldu.

Temmuz 2011'den bu yana Sakarya'daki tesislerinde dünya standartlarında üretim yapan Daikin Türkiye, 1 milyar 750 milyon 999 bin TL'yi bulan üretimden satışları ile Türkiye'nin 500 büyük üretici devi arasında 152'nci oldu. Daikin 2015 yılında 488'inci sıradan giriş yaptığı 500 büyük dev kuruluş arasındaki yerini her yıl daha da yukarıya taşıyarak büyümesini ve başarısını tescillemiş oldu.

2011 yılından bu yana 14 kat büyüdü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sektöre öncülük etme gayretinde olduklarını belirtti. Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da birçok ilke imza atarak enerji verimliliği yüksek ve çevreci ürünleri müşterilerle buluşturduklarının altını çizen Önder, "Daikin, doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 14 kat büyüme gösterdi. Enerji verimliliği yüksek cihazlara artan ilgi bu büyümenin başlıca motivasyonu oldu ve 2020 mali yılını 2 milyar 800 milyon TL ciro ile kapattık.

Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 yılında 202 milyon TL ciromuz vardı. Biz daha o zaman kendimize 1 milyar TL'yi aşan ciro, 1000 kişinin üzerinde istihdam hedefi koymuştuk. Şu anda 2 milyar 800 milyon TL cirosu olan 1550 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz, 2021 yılında ciroda 4 milyar TL'ye, istihdamda da 2025 yılına kadar 2 bin 500 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil Fabrika"sında kendi enerjisiyle çevreci üretim yapıyor

Çevreci buluşlarıyla ve yaklaşımıyla sektörün çıtasını yukarı taşımayı sürdüren Daikin, çevreye duyarlı kurum değerleriyle de sektörüne öncülük ediyor. Daikin'in hem üretim maliyetlerindeki enerji girdisini kontrol edilebilir kılmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için Sakarya'daki fabrikasında hayata geçirdiği Güneş Enerjili Sistem (GES) projesi de salgın yılında meyvelerini verdi. Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan ve temmuz ayında devreye aldığı GES ile "Yeşil Fabrika"sının tüm enerjisini kendi üretir hale gelen Daikin, enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye olan saygısının da altını çizmiş oldu. Üretimden lojistiğe, ürünlerinin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Daikin, GES ile kurulduğundan bu yana 30 bin 644 ağacı kurtardı.

Türk Lirası, Türkiye, Sakarya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Daikin Türkiye İSO 500'de yükselişini sürdürdü - Son Dakika


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