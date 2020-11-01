Son dakika haberleri: Dalaman'da tarım işçilerinin kaldığı barakada yangın çıktı - Son Dakika

Dalaman ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürköy Mahallesi Merkez Sokak'ta tarım işçilerinin yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın barakada hasara yol açtı.