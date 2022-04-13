Son dakika haberleri... Dalaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

13.04.2022 16:03
Son dakika haberleri... Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam eden Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan başarılı operasyon ile Ortaca ilçesinde ikamet eden G.P isimli şahıs üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Devam eden işlemlerinde şahsın ikametinde uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen birçok suç unsuru ele geçirildi. Adı geçen G.P isimli şahıs gözaltına alınmış olup, tamamlanan işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. G.P. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Narkotik, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Dalaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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