Son dakika haberleri... Damlacık'ta kamulaştırılan alan restorasyonla turizme kazandırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Damlacık'ta kamulaştırılan alan restorasyonla turizme kazandırılacak

17.05.2022 12:26
Son dakika haberleri... Damlacık'ta kamulaştırılan alan restorasyonla turizme kazandırılacak

Son dakika haberleri... Osmanlı döneminde İzmir'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Damlacık semtinin 2011'de Konak Tüneli inşaatı nedeniyle kamulaştırılan bölümünde bulunan tescilli 10 yapı, valilik tarafından restore ediliyor.

Osmanlı döneminde İzmir'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Damlacık semtinin 2011'de Konak Tüneli inşaatı nedeniyle kamulaştırılan bölümünde bulunan tescilli 10 yapı, valilik tarafından restore ediliyor.

Nisanda başlayan restorasyon projesini yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine projeyle ilgili bilgi verdi.

Tarihi mekanlar açısından zengin bir kent olan İzmir'de bu değerleri ayağa kaldırmak adına çok sayıda proje yürütüldüğünü söyleyen Köşger, kent kültüründe önemli bir konuma sahip olan Damlacık Mahallesi'nin de turizmden daha fazla pay almayı hak ettiğini dile getirdi.

Bölgede Konak Tüneli inşaatı sırasında kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyonu için çalışma başlattıklarını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Bölgedeki 10 binayı restore ederek fonksiyon kazandıracağız. İzmir'de özellikle gençlerin rağbet ettiği, cıvıl cıvıl mekanlardan birisi olacak. Kitap kafelerin, kafeteryaların, açık hava sinemalarının bulunduğu, küçük spor aktivitelerinin yapılacağı bir alana dönüştürerek burayı kente kazandıracağız. Mahalledeki restorasyon çalışmalarının gelecek yıl temmuz ayında tamamlanması planlanıyor."

Kültür ve inanç turizmine ağırlık verme hedefi

Köşger, ihale kapsamında alanda peyzaj çalışmalarının da yapılacağını, bölgenin cazibe mekanı haline geleceğini ifade etti.

İzmir'in turizmden aldığı payı ikiye katlama hedefi kapsamında yaz turizminin yanında kültür ve inanç turizmine ağırlık verildiğini anlatan Köşger, Kemeraltı bölgesindeki çok sayıda yapıya dokunarak bu hedefe katkı sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Metin Oktay ile anılıyor

İzmir'in merkezi konumundaki Konak Meydanı ile Eşrefpaşa semtini bağlayan, arkeolojik ören yeri İzmir Agorası, Kadifekale ve Kemeraltı Çarşısı'na komşu olan Damlacık Mahallesi, 19. ve 20. yüzyıldan kalma tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor.

Çok kültürlü yaşamın sürdüğü Osmanlı döneminde önde gelen Müslüman mahallerinden olan Damlacık, efsane futbolcu Metin Oktay'ın futbol hayatına başladığı semt olarak da tanınıyor.

3. derece arkeolojik SİT alanı olan ve Konak Tüneli inşaatı nedeniyle bir bölümü kamulaştırılarak Valiliğe tahsis edilen mahallede, 5 bin metrekarelik alanda yer alan 10 tescilli yapının restorasyonu için çalışma yapılıyor.

Koruma kurulu onayı sonrası 11 milyon 300 bin lira bedelle ihale edilen proje kapsamında restore edilen yapılarda hobi ve el sanatları kursları açılacak, restoran, kütüphane ve Metin Oktay'ın adını taşıyacak bir butik otel yapılacak.

YORUMLAR
500
İzmir'de uyuşturucudan ölünce hastane bahçesine bırakılan Elif'in ablası için yakalama kararı İzmir'de uyuşturucudan ölünce hastane bahçesine bırakılan Elif'in ablası için yakalama kararı Kampüste gençlik şöleni Kampüste gençlik şöleni

Metin Oktay, Müslüman, Osmanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Damlacık'ta kamulaştırılan alan restorasyonla turizme kazandırılacak - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
11:54 İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı
11:52 Burun ameliyatı olacak hastaya ultrason bahanesiyle cinsel tacizde bulundu, tepki görünce kaçtı! 4,5 yıl hapsi isteniyor
11:47 Kaftancıoğlu bugün Başsavcılığa, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" dilekçesi verecek
11:47 Elon Musk, Twitter CEO'suna gülen dışkı emojisiyle yanıt verdi
11:38 Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler Atatürk havalimanında polis barikatının arkasında: Geldikleri gibi gidecekler!
11:37 Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"
11:35 MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır
11:33 CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi
11:30 Çalışma Bakanı Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 12:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Damlacık'ta kamulaştırılan alan restorasyonla turizme kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement