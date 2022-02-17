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Son dakika haberleri... Danimarka'da İstihbarat Başkanı basına bilgi sızdırmaktan tutuksuz yargılanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Danimarka'da İstihbarat Başkanı basına bilgi sızdırmaktan tutuksuz yargılanacak

17.02.2022 19:54
Son dakika haberleri... Danimarka'da İstihbarat Başkanı basına bilgi sızdırmaktan tutuksuz yargılanacak

Son dakika haberler... Danimarka'da mahkeme, basına gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Danimarka'da mahkeme, basına gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Doğu Danimarka Temyiz Mahkemesi, Findsen'in istihbarat bilgilerini ifşa ederek ulusal yasaları ihlal ettiğine dair "haklı şüphelerin" olduğunu ancak tutuklu yargılanmasını gerektirecek koşulları karşılamadığını bildirdi.

Gözaltında tutulan Findsen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2015 yılından askıya alındığı 2020 yılına kadar FE Başkanlığı yürüten Findsen, Aralık 2021'de tutuklanmış ve yargılanmasına başlanmıştı.

Gizli oturum şeklinde ocak ayında görülen duruşmasında Findsen'in tutukluluğu 4 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Danimarka devlet televizyonu, Findsen tarafından sızdırılan bilginin, 2021'de 3 ayrı habere konu olduğunu duyurmuştu.

Basına sızdırılan bilgi ışığında yayımlanan haberlerin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlemesi, Suriye'deki esir kampında DEAŞ tarafından kaçırılan Danimarka vatandaşı çocuklar ile Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi için Suriye'de ajan olarak çalışan Suriye vatandaşının İspanya'da DEAŞ militanı olarak tutuklanması olduğu belirtilmişti.

Suçlu bulunması halinde Findsen'in 12 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Danimarka'da İstihbarat Başkanı basına bilgi sızdırmaktan tutuksuz yargılanacak - Son Dakika


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