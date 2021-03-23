Son dakika haberleri: Danimarka'da kapalı sektörler "korona karnesi" şartıyla yeniden açılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Danimarka'da kapalı sektörler "korona karnesi" şartıyla yeniden açılıyor

23.03.2021 09:17
Son dakika haberleri: Danimarka'da kapalı sektörler

Son dakika haberine göre Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Aralık 2020'den bu yana kapalı olan işletmeler kademe kademe yeniden açılırken, ülkede dijital uygulama "korona karnesi" de yürürlüğe giriyor.

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Aralık 2020'den bu yana kapalı olan işletmeler kademe kademe yeniden açılırken, ülkede dijital uygulama "korona karnesi" de yürürlüğe giriyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Parlamentoda temsil edilen partilerin liderleri ile ülkede Kovid-19 sonrası normal hayata dönüşün planlaması hakkında yaklaşık 12 saat süren toplantı gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı Yeni Sağ lideri Pernille Vermund'un "korona karnesi"ni protesto ederek katılmadığı toplantının ardından, diğer parti liderleri ile basın toplantısı düzenleyen Başbakan Frederiksen, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan parti liderlerinin, 50 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılanmasının önemi konusunda hemfikir olduğunu ifade eden Frederiksen, "50 yaş ve üzeri herkes aşılandığında, Danimarka toplumunda birkaç alan hariç kapalı olan yerlerin tamamına yakını açılacak." dedi.

Frederiksen, işletmelerin açılabilmesi için, salgının kontrol altında tutulması gerektiğini ve "korona karnesi"nin zorunlu olduğunu da söyledi.

Açıklanan plana göre, Paskalya tatilinin sona erdiği 6 Nisan'dan itibaren, ilköğretim 5.-8. sınıf öğrencileri ile lise öğrencileri "yüzde 50 yüz yüze eğitim" şartıyla okullarına dönebilecek. Öğrenciler, her iki haftanın bir haftasını okulda yüz yüze eğitim alarak geçirecek.

"Korona karnesi"nin zorunlu olarak kullanıma başlanacağı iş yerleri arasında gösterilen kuaförler, güzellik ve bakım salonları, masaj salonları, dövme klinikleri ve benzeri iş yerleri de 6 Nisan'dan itibaren açılacak.

15 bin metrekarenin altındaki AVM'lerin 13 Nisan'dan itibaren açılmasına karar verilirken, daha büyük AVM'lerin ise 21 Nisan'da açılması hedefleniyor.

"Korona karnesi"nin kullanımının zorunluğu olduğu tiyatro, sinema ve konser salonlarının açılışına ve restoranlarda içeride servis yapılmasına ise 6 Mayıs'tan itibaren izin verilecek.

21 Mayıs'tan itibaren de hayvanat bahçeleri ve eğlence merkezlerinin açılışına izin verilecek ülkede, barlar ve diskotekler için henüz tarih belirlenmedi.

"Korona karnesi"nin ilk etapta kişinin Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını ve son 72 saatte alınmış bir negatif Kovid-19 testini gösteren "MinSundhed" adı verilen dijital bir uygulama olacağı ancak daha sonra diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte geliştirilecek uygulamaya geçileceği kaydedildi.

"Korona karnesi"nin, dijital uygulama kullanamayan kişilere ise evrak olarak sunulacağı belirtildi.

Koronavirüs, Danimarka, Aralık, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Danimarka'da kapalı sektörler 'korona karnesi' şartıyla yeniden açılıyor - Son Dakika


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