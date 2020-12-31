Son dakika haberleri... Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü

Son dakika haberleri... Danimarka İlaç Ajansı, 13 binden fazla kişiye Pfizer/Biontech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Comirnaty uygulandığını ve 17 kişide yan etki tespit edildiğini duyurdu.

Danimarka İlaç Ajansı, 13 binden fazla kişiye Pfizer/Biontech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Comirnaty uygulandığını ve 17 kişide yan etki tespit edildiğini duyurdu. Ajanstan yapılan açıklamada, ülkede 27 Aralık'ta Kovid-19'a karşı Pfizer/Biontech'in ürettiği Comirnaty aşısının uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Aşının ilk etapta huzurevlerindeki ve risk grubundaki kişilere uygulandığı belirten açıklamada, 13 binden fazla kişiye yapılan uygulama sonrası 17 kişide yan etkiye rastlandığı bildirildi. Aşının yan etki gösterdiği kişilere anında müdahale edildiği, yan etkilerin ise ciddi boyutta olmadığı ve kısa süre içinde ortadan kalktığı aktarıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu çatısı altındaki havuzdan Kovid-19 aşısı temin eden Danimarka, yaklaşık 4,6 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı satın alacak.

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