Son dakika haberleri! Danıştay Karar Verdi… Togo Kuleleri'nın Yıkılmasının Önünde Engel Kalmadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Danıştay Karar Verdi… Togo Kuleleri'nın Yıkılmasının Önünde Engel Kalmadı

08.07.2022 13:22

Son dakika gündem haberine göre Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği karar ile TOGO Kuleleri’nin yıkımı kesinleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yıkım sürecine ilişkin prosedürün başladığını bildirdi.

Danıştay 6. Dairesi'nin verdiği karar ile TOGO Kuleleri'nin yıkımı kesinleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yıkım sürecine ilişkin prosedürün başladığını bildirdi.

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün yaptırdığı Çankaya'daki TOGO Kuleleri ile ilgili Danıştay 6. Dairesi'nden kesin karar çıktı. Danıştay, oybirliği ile aldığı karar ile "1,50 emsale düşürülmesi" kararını onadı. Karar sonrası emsal 2.10'a göre yapılan, plan notlarıyla emsal 9.98'i bulan yapının yıkılması bekleniyor.

Emsal artışı ve plan notlarının iptali kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kaynakları, yıkım süreci için prosedürün uygulanmaya başlandığını ve bürokratik işlemlerin ardından harekete geçileceğini açıkladı.

Daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş, TOGO Kulelerine ilişkin gerçekleştirilen encümen toplantısı sonucunda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Sinan Aygün'ün Eskişehir yolu üzerindeki 'TOGO Kuleleri' inşaatına ilişkin imar planı değişikliği onaylandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 5 yıl önce söz konusu inşaata ilişkin imar planı değişikliğine karşı 'kamu yararına aykırı olduğu' gerekçesiyle dava açtı. Gökçek'in 2017 yılında istifa etmesi ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde, inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

Mansur Yavaş'ın, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.

Danıştay 6. Dairesi de geçtiğimiz yıl TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğinin iptaline ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen kararı onadı.

Görüntü: Arşiv

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Danıştay Karar Verdi… Togo Kuleleri'nın Yıkılmasının Önünde Engel Kalmadı - Son Dakika

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