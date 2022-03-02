Son dakika haberleri | Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında karar açıklandı

02.03.2022 19:37
Son dakika haberleri | Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında karar açıklandı

Son dakika gündem haberi... Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 38'i askeri öğrenci 39 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 38'i askeri öğrenci 39 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Müdahiller, TRT Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir avukat salonda hazır bulundu.

Bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraat ve tahliye talebinde bulunurken, müdahil kurum avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 25'ini "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan 12'sini "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum eden heyet, bir sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca firari sanık Ali Seyis hakkındaki yakalama kararının infazının beklenerek, yargılamasının farklı bir esas üzerinden yapılması için dosyasının ayrılmasını karara bağladı.

Dava geçmişi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunarak, temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gitmişti.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Daire, eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun bulmuştu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturacağına hükmetmişti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozmuştu.

Bir sanık hakkındaki kararın daha bozulmasıyla sanık sayısı 39'a ulaşırken, dava dosyası yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilmişti.

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Darbe Girişimi, Yargıtay, Astsubay, Digiturk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında karar açıklandı - Son Dakika


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